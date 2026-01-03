Nach «Stranger Things»-Ende: Serienmacher deuten Plot des Ablegers an

Die Arbeit am Spin–off läuft schon. Ross Duffer verriet zudem, dass das Autorenteam am Montag nach dem Serienfinale, also ab kommender Woche, wieder zusammenkommen werde. Sein Bruder Matt gab dabei einen ehrlichen Einblick in seine Leidenschaft für das Projekt: «Das versteht ihr nicht. Mein Lieblingsteil der Show ist die Arbeit daran. Nicht die Veröffentlichung – das ist einfach nur stressig, egal wie es läuft.» Er betonte: «Ich mag den kreativen Teil. Ich mag es, etwas zu erschaffen.»