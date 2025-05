Nach Sturz auf Eisbahn: Prinzessin Margriet mit Armschlinge unterwegs

Prinzessin Margriet (82), Schwester der ehemaligen Königin Beatrix (87), hat an diesem Donnerstag einen öffentlichen Termin wahrgenommen. Im Freiheitsmuseum von Groesbeek eröffnete sie die Ausstellung «Native Liberators». «Die Ausstellung beleuchtet die Geschichte und den kulturellen Hintergrund der indigenen Soldaten aus ganz Nordamerika», heisst es in einem Instagram–Beitrag des niederländischen Königshauses. Das Event besuchte die 82–Jährige mit Ehemann Pieter van Vollenhoven (85) und in einem farbenfrohen Look mit blauer Hose, gelber Bluse und blau–gelben Ohrringen. Der Blick fiel aber vor allem auf ihren linken Arm.