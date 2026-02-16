Nach Sturz und Reha: Sohn plant eigene Kino-Premiere für Senta Berger

Es war ein herber Rückschlag für Schauspiellegende Senta Berger (84): Mitte Januar stürzte sie bei den Proben für eine Lesung in der Hamburger Laeiszhalle schwer und zog sich einen komplizierten Oberschenkelbruch zu. Die Folge: Eine mehrstündige Operation und die bittere Erkenntnis, dass sie die Weltpremiere ihres neuen Kinofilms «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» in München verpassen würde. Seitdem befindet sich die 84–Jährige in einer Münchner Rehaklinik auf dem Weg der Besserung.