Nach Tod von Jane Goodall: Prinz William trauert um Naturforscherin

Prinz William (43) findet bewegende Worte für eine Frau, die sein Leben nachhaltig geprägt hat. Nach dem Tod der weltberühmten Naturforscherin Jane Goodall (1934–2025) hat er die Verstorbene in einer persönlichen Erklärung mit bewegenden Worten gewürdigt. «Die Welt hat mit dem Tod von Dame Jane Goodall eine aussergewöhnliche Stimme verloren», schrieb der 43–Jährige auf X. Die Botschaft trägt seine persönliche Signatur mit dem Initial «W».