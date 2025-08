Nach Tod von Laura Dahlmeier: Heimatort will ihr Park widmen

Nach dem Tod von Laura Dahlmeier (1993–2025) will ihre Heimatgemeinde Garmisch–Partenkirchen einen Park nach ihr benennen. Der Kurpark Partenkirchen soll in Laura–Dahlmeier–Park umgetauft werden. Einen Antrag dazu will Bürgermeisterin Elisabeth Koch (62, CSU) im September in den Gemeinderat einbringen. Die Zustimmung dazu soll nur Formsache sein, die Initiative ist mit den Eltern der verstorbenen Sportlerin abgesprochen. Das berichtete unter anderem der Bayerische Rundfunk.