Nach Tod von Rob Reiner: Sohn Nick nicht mehr unter Suizidbeobachtung

In Abteilung für psychisch Kranke

Das US–Magazin beruft sich auf eine Quelle des Sheriffs des Los Angeles Countys, die mit den Worten zitiert wird: «Nick ist weiterhin in Einzelhaft und wird alle 15 Minuten überwacht. Er steht zwar nicht mehr unter Suizidbeobachtung, befindet sich aber weiterhin in der Abteilung für psychisch Kranke.» Der Suizidpräventionskittel, den er seit seiner Einlieferung am 15. Dezember ständig tragen musste, sei inzwischen entfernt worden. Er steht aber weiterhin unter strenger Überwachung und dürfe seine Zelle nur für Gerichtstermine oder aus medizinischen Gründen und in Begleitung eines Beamten verlassen. Ausser mit seinem Anwalt und autorisiertem Gefängnispersonal dürfe der 32–Jährige mit niemandem kommunizieren.