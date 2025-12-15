Nach Tod von Rob Reiner: Sohn Nick Reiner wegen Mordes verhaftet

Regisseur Rob Reiner (1947–2025) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner sind am Sonntag, den 14. Dezember, leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Nach Angaben von «People» entdeckte Tochter Romy ihre Eltern gegen 15:30 Uhr Ortszeit. Die alarmierte Feuerwehr konnte nur noch den Tod des Ehepaares feststellen. Noch am selben Tag geriet der Sohn des Paares, Nick Reiner, ins Visier der Ermittler.
Sohn mit Mordvorwurf in Haft
Am Montag bestätigte LAPD–Chef Jim McDonnell auf einer Pressekonferenz, dass Nick Reiner wegen Mordes angeklagt wurde. Laut Unterlagen des Los Angeles Sheriff's Department befindet er sich in Untersuchungshaft, die Kaution wurde auf vier Millionen Dollar festgesetzt. Nick war bereits am Sonntag von der Mordkommission der Polizei befragt worden.
Nick hatte in der Vergangenheit offen über seine Drogenprobleme gesprochen. In einem Interview mit dem «People»–Magazin berichtete er 2016, er sei um seinen 15. Geburtstag herum erstmals in einer Entzugsklinik gewesen, danach seien 17 weitere Aufenthalte in ähnlichen Einrichtungen gefolgt. Zeitweise sei er obdachlos gewesen. 2015 arbeitete Nick gemeinsam mit seinem Vater an dem Film «Being Charlie». Er war Co–Drehbuchautor des Dramas über einen jungen Drogensüchtigen, dessen Geschichte lose auf seinen eigenen Erfahrungen basiert.
Rob und Michele Reiner waren seit 1989 verheiratet. Das Paar lernte sich während der Dreharbeiten zu «Harry und Sally» kennen – jenem Film, der im selben Jahr in die Kinos kam und zu einem der erfolgreichsten romantischen Komödien aller Zeiten wurde. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder.
Rob Reiner: Prägende Karriere
Rob Reiner prägte Hollywood wie wenige andere Filmemacher seiner Generation. Seine Karriere begann er als Schauspieler in der legendären Sitcom «All in the Family», wo er als Sohn von Archie Bunker zum Publikumsliebling wurde. Der Sprung hinter die Kamera machte ihn zur Regielegende.
Mit «This Is Spinal Tap» schuf Reiner 1984 einen Kultfilm, der das Genre der Mockumentary neu definierte. Es folgten Klassiker wie «Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers», die Fantasy–Perle «Die Braut des Prinzen» (1987) und der Gerichtsthriller «Eine Frage der Ehre» (1992) mit Jack Nicholson und Tom Cruise.
Das Talent lag in der Familie: Rob war der Sohn des legendären Komikers Carl Reiner, der 2020 im Alter von 98 Jahren verstarb.
«Mit tiefem Schmerz geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt», erklärte die Familie gegenüber dem Branchenmagazin «Variety». «Wir sind am Boden zerstört über diesen plötzlichen Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser unvorstellbar schweren Zeit.»