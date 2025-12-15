Nach Tod von Rob Reiner: Sohn Nick Reiner wegen Mordes verhaftet

Nick hatte in der Vergangenheit offen über seine Drogenprobleme gesprochen. In einem Interview mit dem «People»–Magazin berichtete er 2016, er sei um seinen 15. Geburtstag herum erstmals in einer Entzugsklinik gewesen, danach seien 17 weitere Aufenthalte in ähnlichen Einrichtungen gefolgt. Zeitweise sei er obdachlos gewesen. 2015 arbeitete Nick gemeinsam mit seinem Vater an dem Film «Being Charlie». Er war Co–Drehbuchautor des Dramas über einen jungen Drogensüchtigen, dessen Geschichte lose auf seinen eigenen Erfahrungen basiert.