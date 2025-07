Nach Tour-Ende: Justin Timberlake enthüllt Borreliose-Erkrankung

«Ich stand vor einer persönlichen Entscheidung. Die Tournee abbrechen? Oder weitermachen und eine Lösung finden?» Mit diesen Worten reflektierte Justin Timberlake (44) seine «Forget Tomorrow»–Tour, die am Mittwoch in der Türkei zu Ende ging. Denn seiner zum Teil schwachen Leistung auf der Bühne liegt eine Krankheit zugrunde, die der Sänger am Donnerstag in einer langen Instagram–Erklärung bekanntgab.