Nach Trennung von Keith Urban: Nicole Kidman stürzt sich in die Arbeit

Keith Urban soll Nicole Kidman bei ihrer Arbeit «nicht so unterstützt» haben

So berichteten US–Branchenmagazine wie «Variety» gerade erst, dass die Agentinnen–Serie «Special Ops: Lioness» des Streamingdienstes Paramount+, in der Kidman mitwirkt, auch eine dritte Staffel erhalten wird. Das bedeutet mehr Arbeit für die 58–Jährige, die in den vergangenen Jahren schon sehr fleissig war und aktuell eine Vielzahl an Serienproduktionen hat, für die sie in der kommenden Zeit vor der Kamera stehen wird. Insider–Berichten zufolge soll genau das ihrem bald Ex–Ehemann Keith Urban nicht sonderlich zugesagt haben.