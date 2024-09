Nach TV-Duell: Taylor Swift spricht sich für Kamala Harris aus

«Ich habe meine Wahl getroffen»

«Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben», schrieb Swift in einem Beitrag auf Instagram an ihre mehr als 283 Millionen Follower über die demokratische Präsidentschaftskandidatin und ihren möglichen Vizepräsidenten. «Ich stimme für @kamalaharris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sie vertritt. Ich denke, sie ist eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.» Die Sängerin erklärte unter anderem weiter: «Ich habe nachgeforscht und meine Wahl getroffen.»