Nach Unfall: Albert von Thurn und Taxis und Beifahrerin «sind okay»

Das sagt Gloria von Thurn und Taxis

Auch Gloria von Thurn und Taxis (66), die Mutter von Albert, konnte gegenüber der Mediengruppe Bayern «vorsichtig Entwarnung geben»: «Es muss Gott sei Dank nicht operiert werden», erklärte sie. Die "Mittelbayerische" hatte über den Unfall berichtet, dass Albert von Thurn und Taxis am Freitag bei der Rebenland–Rallye in der Südsteiermark schwer verunglückt sei.