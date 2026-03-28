Nach Verkehrsunfall und Festnahme: Tiger Woods wieder auf freiem Fuss

Eine lange Geschichte mit Verkehrsunfällen

Es ist nicht das erste Mal, dass Tiger Woods in einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verwickelt ist. Im Februar 2021 verunglückte er in einem Unfall in Los Angeles County und musste von Feuerwehrleuten aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sein Fahrzeug hatte ein Schild gerammt, war mehrere hundert Fuss von der Mittellinie abgekommen und hatte einen Baum gestreift, bevor es im Buschwerk zum Stehen kam. Woods erlitt schwere orthopädische Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste notoperiert werden. Eine Anklage folgte damals nicht.