Nach Vorwürfen: Pietro Lombardis Mutter steht zu dem Sänger

Was ist bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa passiert?

Zunächst hatte es Berichte über einen Polizeieinsatz bei Lombardi und seiner Verlobten nach einem offenbar schweren Streit in Köln in der Nacht zum 7. Oktober gegeben. In einem Statement, das ebenso von der «Bild» veröffentlicht wurde, erklärte Lombardis Anwalt: «Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren.» Bei einer «emotionalen Auseinandersetzung» sei es zu «[...] gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten», gekommen.