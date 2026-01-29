Nach «Whitewashing»-Kritik: Odessa A'zion steigt aus Film aus

Odessa A'zion gibt Fehler zu

Odessa A'ziIn einem offenen Statement auf Instagram gab die Schauspielerin zu, dass sie den Fehler bei sich selbst sieht. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders habe sie das Buch vor der Zusage nicht gelesen und eigentlich für die Hauptrolle der Percy vorgesprochen. Stattdessen bot die Produktion ihr die Nebenrolle der Zoe an, die sie sofort annahm.