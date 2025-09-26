Nach zehn Ehejahren: Eric und Edith Stehfest haben sich getrennt

Edith Stehfest deutete Trennung bereits an

Edith Stehfest hat sich bislang nicht zu dem Ehe–Aus geäussert. In den vergangenen Wochen streute sie allerdings bereits Hinweise auf ihrem Instagram–Account: Am 1. September verabschiedete sie sich für drei Wochen bei ihren Fans, um nach einer «intensiven Zeit» wieder zu spüren, «wer man ist und wohin man gehört. Einmal loslassen, ein bisschen Atmen». Nach den drei Wochen meldete sie sich aus dem Thailand–Urlaub zurück – mit einem Video, in dem sie das gemeinsame Gesichtstattoo mit ihrem Ehemann überstechen beziehungsweise verändern liess.