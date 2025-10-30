Nach zehn Jahren: Amy Schumer wirft sich wieder vor Kim Kardashian

Darum geht es in der neuen Serie «All's Fair»

Neben Kim Kardashian, die immer wieder Ausflüge in die Schauspielwelt macht, waren dem «People»–Magazin zufolge auch ihre «All's Fair»–Co–Stars Naomi Watts (57), Niecy Nash–Betts (55), Sarah Paulson (50) und Teyana Taylor (34) bei der Vorführung der TV–Show in New York City dabei. Die Serie von Ryan Murphy (59) erzählt die Geschichte einer Gruppe hochqualifizierter Scheidungsanwältinnen, die ihre von Männern dominierte Kanzlei verlassen haben, um ihre eigene zu eröffnen. Ihr Ziel: Frauen dabei zu helfen, ihre Ehemänner in komplizierten Scheidungsverfahren zu besiegen. Doch der Zusammenhalt unter den Kolleginnen wird auf eine harte Probe gestellt. Die Serie läuft hierzulande ab dem 4. November auf Disney+.