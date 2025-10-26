Nach zehn Jahren: Bella Lesnik hört bei «Exclusiv» auf

Bella Lesnik (43) wird das RTL–Boulevardmagazin «Exclusiv» künftig nicht mehr moderieren. Nach zehn Jahren als Co–Moderatorin an der Seite von Frauke Ludowig (61) wechselt sie innerhalb des Senders auf eine neue Position. Das bestätigte RTL am Samstag.
«Wir transformieren und verlängern unsere starken journalistischen Marken auf verschiedenen Plattformen», erklärt eine RTL–Sprecherin. «Unsere Social–Media–Kanäle wachsen bereits rasant. Bei der Weiterentwicklung wird uns Bella Lesnik helfen. Sie wird durch ihre Präsenz, Perspektive und Fähigkeiten unter anderem die Marke ‹Exclusiv› in der digitalen Welt stärken.» Lesnik bleibt dem Sender also erhalten, allerdings nicht mehr vor den Fernsehkameras, sondern im digitalen Bereich.
Vertretung von Frauke Ludowig
Seit 2015 präsentierte Bella Lesnik das Starmagazin regelmässig als Vertretung von Frauke Ludowig und führte vor allem durch die Wochenendausgaben «Exclusiv – Weekend». Eine Rückkehr vor die TV–Kameras soll nicht ausgeschlossen sein, ist aktuell aber nicht geplant. Ludowig bleibt trotz der Umstellung unverändert weiterhin das Gesicht der Sendung.
Neben ihrer Tätigkeit für das Starmagazin berichtete Lesnik immer wieder von grossen TV–Events. 2020 war sie etwa in Australien als Reporterin für «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Einsatz. Seit 2023 führt sie auf RTLzwei mit Aaron Troschke (36) durch «Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit» und ist zudem immer wieder auch als Kandidatin in Shows wie dem «RTL Turmspringen», bei der «Promi Game Night» oder «Splash! Das Promi–Pool–Quiz» dabei.