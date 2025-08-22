Nach zehn Jahren: Frank «Buschi» Buschmann hört bei Kultsendung auf

«Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist», erklärt Buschmann mit einem weinenden Auge seinen Entschluss. Schliesslich habe er die Show «als mein Baby empfunden» und stets mit «voller Leidenschaft begleitet». Doch höre man bekanntlich am besten dann auf, wenn es am schönsten ist. Zumal er zuletzt «eine Form von Müdigkeit gespürt [habe], die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird».