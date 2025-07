Nach zehn Jahren Liebe: Wolke Hegenbarth hat Oliver Vaid geheiratet

Alles begann auf dem Fischmarkt

Anlässlich ihres zehnten Jahrestags erinnerte sich Hegenbarth vergangenen Monat auf Instagram an das erste Kennenlernen mit ihrem Partner. Demnach habe er sie am 21. Juni 2015 um fünf Uhr morgens auf dem Hamburger Fischmarkt nach ihrer Telefonnummer gefragt. «Vielleicht nicht direkt der Anfang unserer Beziehung – aber irgendwie auch schon. Was so eine kleine Entscheidung im mehr oder weniger Vollrausch so für Auswirkungen haben kann», schrieb die 45–Jährige schmunzelnd.