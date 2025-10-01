Nach Zusammenbruch: «Messy»-Sängerin Lola Young sagt alle Auftritte ab

Kampf gegen die Kokainsucht

Mit «Messy» eroberte Lola Young 2024 die Charts, während sie zeitgleich mit ihrer Drogensucht kämpfte. In einem Interview mit der Zeitung «The Guardian» sprach sie erst Mitte September über ihre Kokainabhängigkeit. «Es war ein Kampf – ich musste definitiv an meiner inneren Heilung arbeiten, während ich gleichzeitig auf Tour war. (...) Ich musste eine Zeit lang Abstand nehmen, um mit all dem fertigzuwerden.» Mit der Sucht hatte sie, wie sie sagt, «schon lange» zu tun. Doch nur wenige Monate später, im Januar, stand die Britin wieder auf der Bühne.