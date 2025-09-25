Nach Zwangspause: Jimmy Kimmel feiert Comeback mit Rekordquoten

«Jimmy Kimmel Live!»–Rückkehr nicht überall zu sehen

Trotzdem war Kimmels Rückkehr nicht im ganzen Land zu sehen: Grosse US–Sendergruppen wie Nexstar und Sinclair entschieden sich gegen die Ausstrahlung. Denn: Auch wenn «Jimmy Kimmel Live!» auf dem landesweiten Sender ABC läuft, hängt die Ausstrahlung in den USA stark von regionalen Partnerstationen ab. Diese gehören oft privaten Medienkonzernen, die selbst entscheiden, ob sie ein Programm übernehmen. Nexstar und Sinclair sind dabei besonders einflussreich – zusammen erreichen sie einen Grossteil der amerikanischen Haushalte.