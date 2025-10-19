Nach zwei Fehlgeburten: «DSDS»-Star Aneta Sablik ist schwanger

Sie glaubte selbst nicht mehr daran

Die Sängerin habe nach den Fehlgeburten «nicht mehr damit gerechnet», noch einmal ein Kind zu erwarten. Zum ersten Mal hat sie in ihren frühen 20ern ein Kind verloren, als sie mit ihrem ersten Freund liiert war. «Ein Teil von mir ist damals auch gestorben», erzählte sie. Einen zweiten Schicksalsschlag musste sie während ihrer Zeit bei «Deutschland sucht den Superstar» bewältigen.