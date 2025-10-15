Nach zwölf Jahren: ZDF dreht «Nicht nachmachen!»-Neuauflage

Start noch in diesem Jahr

Für die Ausstrahlung gibt es bereits einen konkreten Termin: Demnach werden die Folgen am Mittwoch, dem 31. Dezember 2025, also an Silvester, ab 20:15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt. Bereits am Vortag stehen die vier Episoden ab 10 Uhr in der ZDF–Mediathek zum Abruf bereit. Hinter der Produktion steht die Firma Prime Productions, die auch für die «heute–show» verantwortlich ist.