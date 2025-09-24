Nächster James-Bond-Darsteller soll «ein Unbekannter» sein

Schon seit einigen Jahren überschlagen sich Spekulationen, welcher Mime Daniel Craig (57) als James Bond beerbt. Zuletzt kursierten in den Medien etwa Namen wie der von «Spider–Man»–Star Tom Holland (29), dem unter anderem aus dem Serienerfolg «Euphoria» bekannten Jacob Elordi (28) oder «Triangle of Sadness»–Star Harris Dickinson (29), der bald in einem Beatles–Biopic John Lennon (1940–1980) verkörpern wird. Doch jetzt meldet das US–Branchenmagazin «Deadline», dass für die 007–Rolle «ein Unbekannter» gecastet werden soll.