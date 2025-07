Nächster «James Bond»-Film: Steven Knight verfasst das Drehbuch

Dreikampf um Bond–Rolle entbrannt?

Details zur Handlung von Steven Knights Bond–Drehbuch liegen gegenwärtig noch nicht vor. Der Kreative trat in den vergangenen Jahren besonders als Serienmacher in Erscheinung, zeichnete neben «Peaky Blinders» unter anderem für die übernatürliche Historienserie «Taboo» mit Tom Hardy (47) oder «See – Reich der Blinden» mit Jason Momoa (45) verantwortlich, verfasste in der Vergangenheit aber auch die Skripte zu Kinofilmen wie dem Lisbeth–Salander–Film «Verschwörung» oder «Eastern Promises» von David Cronenberg (82).