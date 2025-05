Nächster Schritt zu Rehabilitation? Kevin Spacey bekommt neue Rolle

Kevin Spacey: Von kroatischer Doku zurück nach Hollywood?

Zuvor drehte Spacey nur in Europa. So war er in den italienischen Filmen «L'uomo che disegnò Dio» von «Django»–Legende Franco Nero (83) zu sehen. Zudem trat er in dem kroatischen Dokudrama «Once Upon a Time in Croatia» auf, das in der Presse als Propaganda–Film bezeichnet wurde.