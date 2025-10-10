Nächster «Tatort» aus Stuttgart: Pierre M. Krause übernimmt Gastrolle

Der Film arbeitet dabei mit zwei Zeitebenen: Während Nelly in der Gegenwart bereits tot ist, zeigen Rückblenden ihr Leben. Und genau hier kommt Pierre M. Krause ins Spiel. Die von Bayan Layla gespielte Nelly träumt sich in eine glamouröse Fernsehshow hinein, in der sie als umschwärmter Star auftritt. Krause übernimmt die Rolle des Moderators, der sie interviewt. Die Dreharbeiten fanden in den SWR–Studios in Baden–Baden statt, wo Krause normalerweise seine eigenen Formate produziert.