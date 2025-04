Nächster Termin: Prinz Harry trifft erneut Hollywoodstar John Travolta

Harrys Teilnahme an der Veranstaltung knüpft an seine eigene Erfahrung als Hubschrauberpilot während seiner zehnjährigen Karriere in der britischen Armee an. Der Royal wurde in den USA, Grossbritannien und Australien ausgebildet und flog Kampfeinsätze in Afghanistan. 2010 erhielt er nach Abschluss des achtmonatigen Pilotentrainings seine «Flying Wings» vom Army Aviation Centre. Sein Vater, König Charles (76), überreichte ihm damals die Flugabzeichen – so wie er es auch 2008 bei Prinz William (42) getan hatte.