Nächster Topstar: Annette Bening steigt bei «Yellowstone» ein

Die neue Serie wird sich auf die beliebten Charaktere Beth Dutton (Kelly Reilly, 48) und Rip Wheeler (Cole Hauser, 50) konzentrieren, nachdem diese am Ende der Hauptserie zu einer neuen Ranch umgezogen sind. Auch Finn Little (19) wird in seiner Rolle als Carter zurückkehren. Als Showrunner konnte Chad Feehan (46) gewonnen werden, der bereits mit «Yellowstone»–Mitschöpfer Taylor Sheridan (55) bei der Miniserie «Lawmen: Bass Reeves» zusammenarbeitete.