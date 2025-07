«Nachts im Museum»: Ein neuer Film soll kommen

Weitere Details zu Geschichte, Darstellern oder Regisseur sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Als Drehbuchautor steht der US–Amerikaner Tripper Clancy fest, der bislang unter anderem Skripte zur Buddy–Komödie «Stuber – 5 Sterne Undercover» mit Dave Bautista (56) und der Netflix–Serie «I Am Not Okay with This» verfasste, die nach einer Staffel wieder eingestellt wurde.