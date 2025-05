Nackte Zahlen: Micaela Schäfer gewährt Einblicke in ihre Finanzen

Die selbsternannte «legendäre Nacktschnecke» Micaela Schäfer (41) lässt gerne die Hüllen fallen. Im Gegensatz zu vielen anderen Promis macht sie sich aber auch in Sachen Finanzen nackig – für neue Folgen des RTL–Formats «Was verdient Deutschland? Das grosse Gehaltsranking». Der Sender zeigt auf seiner Homepage bereits vor Ausstrahlung am 22. Mai um 20:15 Uhr (auch via RTL+), einen Ausschnitt.