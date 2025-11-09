Nacktfotos geschickt? Marvel-Star Jeremy Renner dementiert Vorwürfe

Zhou betont, ihre Absicht sei «nicht Vergeltung, sondern Transparenz». Sie habe das Recht, ihre «berufliche Reputation zu schützen, Grenzen zu setzen und Fehlinformationen zu korrigieren». In ihren ursprünglichen Vorwürfen auf Instagram hatte die Regisseurin Anfang der Woche behauptet, der «Avengers»–Star habe sie im Juni direkt kontaktiert und ihr «unerwünschte pornografische Bilder von sich selbst» geschickt.