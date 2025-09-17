«Nac's Level Rap»: Reezy gibt Newcomern Bühne, die er selbst nie hatte

Leicht war der Weg nach oben auch für ihn nicht. Mit selbst produzierten und auf Soundcloud hochgeladenen Tracks verschaffte sich der Rapper unter anderem bei Bausa Gehör, brachte 2019 sein Debütalbum «Teenager Forever» heraus und spielte eine ausverkaufte Tour – so die absolute Kurzfassung. All die mit Arbeit durchzechten Nächte und nagenden Selbstzweifel mal ganz aussen vor gelassen. «Der Weg zum Erfolg hat viel von mir abverlangt. Dazu zählen der durchgehende Hustle, die Loyalität zu meinem Sound und meiner Message, Geduld und das Vertrauen in mich selbst und meine Kunst», erklärt Reezy. Seine Erfahrungen will er nun an die nächste Generation weitergeben.