Nana Mouskouri wird 90: Nie ohne meine Brille

Vielleicht ist das auch der Grund, dass sich nach ihrem Musikstudium auch dem Jazz zugewendet hat. Bereits 1962 arbeitete sie in New York mit dem legendären Musiker und Produzenten Quincy Jones (91) zusammen, der machte sie mit Harry Belafonte bekannt, mit dem sie sogar auf Tournee ging. Das von Jones produzierte Jazz–Album «The Girl From Greece Sings» fiel in den USA kommerziell jedoch durch, 1999 wurde die LP als «Nana Mouskouri in New York» erneut veröffentlicht, diesmal mit durchschlagendem Erfolg in Deutschland.