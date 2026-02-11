Nancy-Guthrie-Entführung: Verdächtiger verhaftet

Erpresser forderten sechs Millionen Dollar

In den Tagen nach dem Verschwinden tauchten Erpresserbriefe auf, die an mehrere Medien geschickt wurden – darunter der lokale TV–Sender KOLD News 13 und die Promi–Seite «TMZ». Darin sollen die mutmasslichen Entführer sechs Millionen US–Dollar in Bitcoin gefordert haben. Sie setzten demnach zwei Fristen: eine bis zum 5. Februar und eine zweite bis zum 9. Februar. Ob die Familie Zahlungen geleistet hat, blieb unklar. Das FBI erklärte am Montagabend, man habe «keine Kenntnis über eine fortgesetzte Kommunikation zwischen der Familie Guthrie und mutmasslichen Entführern».