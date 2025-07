Naomi Campbell und Miley Cyrus kollaborieren für Musikvideo

In einer poetischen Spoken–Word–Rede sagt Campbell: «She never wears a watch, still she‹s never late / She›s got that kind of grace / Did Botticelli paint her face? / She has the perfect scent / She speaks the perfekt French / She can dance the night away / And still she'll never break a sweat». Auf Deutsch: «Sie trägt nie eine Uhr und ist dennoch nie zu spät / Sie hat diese Art von Anmut / Hat Botticelli ihr Gesicht gemalt? / Sie hat den perfekten Duft / Sie spricht das perfekte Französisch / Sie kann die ganze Nacht durchtanzen / Und kommt trotzdem nie ins Schwitzen».