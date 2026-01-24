Napoleon-Jacke: Das Statement-Piece für 2026

Jetzt erobern die Napoleon–Jacken wieder die Laufstege. Auf den Fashion Weeks präsentierten Labels wie Alexander McQueen, Dior oder Keburia verschiedene Versionen für Frühjahr/Sommer 2026. In der Promiwelt ist der Look schon angekommen: «Wednesday»–Star Jenna Ortega (23) erschien sogar direkt in einer schwarzen Napoleon–Weste mit aufgestelltem Kragen und goldener Knopfleiste zu einer Modenschau von Dior. Jodie Turner–Smith (39) machte sich im Oktober in einer schwarzen Militärjacke auf den Weg zur Afterparty von Victoria's Secret.