NASA reagiert auf Verschwörungstheorie von Kim Kardashian

Kim Kardashian (45) zweifelt daran, dass die Mondlandung von 1969 jemals stattgefunden hatte, wie sie in der aktuellen Folge ihrer Reality–Show «The Kardashians» sagte. «Ich glaube, es war gefälscht», so Kardashian.
Nun reagierte NASA–Administrator Sean Duffy (54) persönlich auf die Verschwörungstheorie, die Kardashian neu befeuerte. Wenige Stunden nach der Ausstrahlung der Reality–TV–Folge veröffentlichte er auf X den Ausschnitt mit Kardashians Aussage und schrieb darüber: «Ja, wir waren schon auf dem Mond... sechsmal!».
Ausserdem nahm der republikanische Politiker Kardashians Zweifel gleich zum Anlass, die Werbetrommel für eine weitere Weltraummission zu rühren. «Und es wird noch besser: ‹NASA Artemis› wird wieder ins All fliegen, unter der Leitung von Donald Trump». Dazu schreibt er: «Wir haben das letzte Weltraumrennen gewonnen und wir werden auch dieses gewinnen.»