NASCAR-Star Greg Biffle und seine Familie sterben bei Flugzeugabsturz

Ein Flugzeug von NASCAR–Legende Greg Biffle (1969–2025) ist US–Medienberichten zufolge auf einem Flughafen in North Carolina abgestürzt. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, darunter Biffle selbst, seine Frau und seine Kinder.
Die US–Luftfahrtbehörde FAA bestätigte gegenüber «Entertainment Weekly», dass die Cessna C550 bei der Landung auf dem Statesville Regional Airport abgestürzt sei. Sechs Personen sollen sich an Bord befunden haben. Die Untersuchungen zu dem Unglück laufen noch.
Kurz nachdem die Nachricht bekannt wurde, erklärte Biffles Rennfahrer–Kollege Garrett Mitchell auf Facebook: «Leider kann ich bestätigen, dass Greg Biffle, seine Frau Cristina, seine Tochter Emma und sein Sohn Ryder in diesem Flugzeug sassen ... denn sie waren auf dem Weg zu uns, um den Nachmittag mit uns zu verbringen.» Er fügte hinzu: «Wir sind am Boden zerstört. Es tut mir so leid, dies mitteilen zu müssen.»
Familien veröffentlichen Erklärung
Die Familien der Opfer des Unglücks veröffentlichten laut «nascar.com» ebenfalls bereits eine Erklärung: «Wir sind am Boden zerstört über den Verlust unserer Lieben.» Greg und Cristina seien «hingebungsvolle Eltern und aktive Philanthropen» gewesen, deren Leben sich um ihren kleinen Sohn Ryder und Gregs Tochter Emma gedreht habe. «Emma war ein wunderbarer Mensch mit einer gütigen Seele, der von vielen Menschen geliebt wurde. Ryder war ein aktives, neugieriges und unendlich fröhliches Kind.»
Über die weiteren Verstorbenen heisst es: «Dennis Dutton und sein Sohn Jack wurden ebenfalls sehr geliebt, und ihr Verlust schmerzt alle, die sie kannten. Craig Wadsworth war bei vielen in der NASCAR–Gemeinschaft sehr beliebt und wird von allen, die ihn kannten, schmerzlich vermisst werden. Jeder von ihnen bedeutete uns alles, und ihre Abwesenheit hinterlässt eine unermessliche Lücke in unserem Leben.»
Greg Biffle und Cristina Grossu heirateten 2023. Der gemeinsame Sohn Ryder war fünf Jahre alt. Mit seiner Ex–Frau Nicole Lunders bekam er Tochter Emma, die 14 war. Der Rennfahrer begann seine Karriere in den 1990er Jahren und gewann zahlreiche Rennen. Er wurde später zu einem der 75 grössten Fahrer der NASCAR gekürt.