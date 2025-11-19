Nationalfeiertag in Monaco: Emotionaler Auftritt der Fürstenfamilie

In einem Gespräch mit der Zeitung «Monaco–Matin» sprach Fürstin Charlène über die besondere Bedeutung des Tages und die Rolle ihrer Kinder: «Der Nationalfeiertag nimmt einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen ein. Jacques und Gabriella bei den Zeremonien zu sehen, ihren Stolz und ihre Neugier zu spüren, sie entdecken zu sehen, wie sehr die Menschen in Monaco ihr Land und ihre Souveräne lieben – das sind sehr kostbare Momente für uns als Eltern.» Fürst Albert II. ergänzte in dem Doppelinterview, dass der Nationalfeiertag «einer der seltenen Momente des Jahres ist, wo wir uns alle versammeln können».