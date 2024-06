Nationalkeeper Matija Šarkić: Tragischer Tod mit 26 Jahren

Laut eines Berichts des montenegrinischen Rundfunks RTCG starb Šarkić am frühen Samstagmorgen. Zuvor sei er gegen 6 Uhr mit gesundheitlichen Problemen in einem Hotel in der Stadt Budva aufgewacht, wonach von seinen anwesenden Freunden sofort ein Krankenwagen verständigt worden sei. Eine halbe Stunde später sei der Profisportler verstorben. In dem Bericht heisst es zudem, dass Šarkić noch am Abend zuvor mit Freunden in einem Restaurant zu Abend gegessen habe. Auch die britische Zeitung «The Mirror» bestätigte die Vorgänge vor dem Tod von Šarkić.