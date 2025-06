Nations League: Zehn Millionen schauen DFB-Niederlage

König Fussball regiert wieder einmal, so auch den Mittwochabend im TV: Fast genau zehn Millionen Menschen sahen am gestrigen 4. Juni die 1:2–Niederlage Deutschlands gegen Portugal im ZDF. Das Zweite sicherte sich damit den Tagessieg in Sachen Quote, während es für die deutsche Fussballnationalmannschaft in der Nations League nach dieser Halbfinal–Niederlage nun nur noch um Platz drei geht.