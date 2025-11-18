Neben Leonardo DiCaprio: Christian Bale soll Rolle in «Heat 2» spielen

Eine zweite Zeitebene spielt direkt nach dem Banküberfall aus «Heat». Ein jetzt älterer Chris Shiherlis (im Original gespielt von Val Kilmer, in Teil zwei möglicherweise von DiCaprio) versteckt sich zunächst. Er versucht, aus Los Angeles zu fliehen und begibt sich auf sie Suche nach seiner ehemaligen Freundin (Ashley Judd in «Heat»). Beiden Zeitebenen gemein ist Drogenboss Otis Wardell, ein sadistischer Schurke, der mordet und vergewaltigt.