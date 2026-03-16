Nur einer der beiden ist vor Ort

Nebendarsteller-Oscars: Amy Madigan und Sean Penn triumphieren

Die Oscar–Academy hat gesprochen: Für ihre Darbietungen als Nebendarsteller und Nebendarstellerin sind Sean Penn und Amy Madigan ausgezeichnet worden. Doch nur einer der beiden war auch vor Ort, um die Auszeichnung anzunehmen.