Neffe wettert gegen neue Serie über JFK Jr.

Appell an die Produzenten

Trotz seiner Kritik zeigt sich Schlossberg nicht grundsätzlich gegen ein Projekt über JFK Jr., fordert aber Respekt vor dessen Vermächtnis. «Ich hoffe, dass diejenigen, die diese Show über ihn machen, ernst nehmen, wofür er in seinem Leben stand und was er erreicht hat. Und dass sie einen Teil der Gewinne an die John F. Kennedy Library spenden», appelliert er an Ryan Murphy und sein Team.