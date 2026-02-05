«Neo Social Club»: ZDFneo startet TV-Show für TikTok und Co.

Diese Gäste sind dabei

Auch sie lädt in ihrer Sendung drei Gäste ein, die unter anderem auch durch die sozialen Medien Bekanntheit erlangten. Zu ihnen gehören laut Ankündigung des Senders etwa Nilam Farooq (36), die vor ihrer Schauspielkarriere mehrere Jahre auch als YouTuberin aktiv war. Zuletzt war sie als Ruja Ignatova in der ZDFneo–Serie «Take the Money and Run» zu sehen. Ana Lucía hat sich als Kabarettistin einen Namen gemacht und ist regelmässig in der YouTube–Show «Falsch, aber lustig» zu sehen. Seit Anfang 2025 steht sie auch für die «ZDF heute Show» vor der Kamera.