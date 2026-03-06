Netflix beendet «As Ever»-Zusammenarbeit mit Herzogin Meghan

Konkret betreffe das offenbar zwei Roman–Adaptionen: «Meet Me at the Lake» nach dem Bestseller von Carley Fortune (41) sowie «The Wedding Date» von Jasmine Guillory (50). Netflix hatte für die Rechte an «Meet Me at the Lake» laut «Page Six» rund drei Millionen US–Dollar gezahlt. Das war im August 2023. Seitdem sei das Projekt kaum vorangekommen – weder ein Regisseur noch irgendein Schauspieler wurden bislang verpflichtet. «Drei Jahre Entwicklungszeit für so einen Film sind bei Netflix kein gutes Zeichen», zitiert das Portal einen gut vernetzten Hollywood–Insider.