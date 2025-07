Netflix beendet Millionendeal mit Prinz Harry und Herzogin Meghan

Erst vor einigen Tagen hatte Netflix selbst bekannt gegeben, dass Herzogin Meghans am 4. März dieses Jahres gestartete Lifestyle–Serie «With Love, Meghan» seit Erscheinen auf lediglich 5,3 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie, gekommen sei. Das bedeutete Platz 383 aller Netflix–Serien und Shows in den Halbjahrescharts des Streamingdienstes, die den Zeitraum vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni erfassen.