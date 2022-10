Netflix-Dokuserie von Prinz Harry und Herzogin Meghan verschoben?

Die fünfte Staffel «The Crown» ist ab Mittwoch, 9. November, bei Netflix zu sehen. Die Serie stellt die britische Königsfamilie in den Mittelpunkt und wurde bereits mehrmals dafür kritisiert, nicht deutlich genug zu kennzeichnen, dass es sich um ein fiktionales Format handelt. In Staffel fünf geht es um die 1990er Jahre im britischen Königshaus, enden wird sie mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) und Dodi Al-Fayed (1955-1997) am 31. August 1997.