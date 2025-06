Netflix-Hit «Adolescence» räumt bei den Gotham TV Awards ab

Die Jury der Gotham TV Awards zeichnete «Adolescence» als beste Miniserie aus. Stephen Graham (51) gewann in der geschlechterneutralen Kategorie für die beste Hauptrolle in einer Miniserie. Der Schauspieler, der bei «Adolescence» auch als Co–Autor fungierte, spielt in der Serie den Vater des 13–jährigen Jungen, der eine Mitschüler ermordet.